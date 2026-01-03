Bi-bi-si pristao da plati odštetu od 28.000 funti, zbog upada u dom porodice u Izraelu

Utvrđeno je da su međunarodni urednik Bi-bi-sija Džeremi Bouen i njegova ekipa snimali u porodičnoj kući bez dozvole

Britanska radiodifuzna korporacija BBC se izvinila i pristala je da isplati 28.000 funti (oko 32.150 evra) odštete izraelskoj porodici zbog „upada" u njihov dom u južnom Izraelu, nakon napada palestinskog militantnog pokreta Hamas 7. oktobra 2023. godine, prenosi danas GB njuz. Utvrđeno je da su međunarodni urednik BBC-a Džeremi Bouen i njegova ekipa snimali u porodičnoj kući bez dozvole, nakon što je porodica Horenštajn bila primorana da iz nje pobegne. Porodica
