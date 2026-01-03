Identifikovane prve žrtve požara u Švajcarskoj, vlasnik diskoteke od ranije poznat francuskoj policiji

RTS pre 12 minuta
Identifikovane prve žrtve požara u Švajcarskoj, vlasnik diskoteke od ranije poznat francuskoj policiji

Policija je identifikovala četiri osobe koji su poginule u požaru u noćnom klubu u švajcarskom skijalištu u novogodišnjoj noći. Kako su ranije rekli zvaničnici, identifikacija poginulih je "apsolutni prioritet". Mediji prenose da su vlasnici diskoteke od ranije poznati francuskoj policiji.

Otvorena krivična istraga protiv dva menadžera bara gde je u požaru poginulo 40 ljudi Protiv dva menadžera bara "La Konstelasion" u Kran Montani, u kojem je požar tokom dočeka nove godine 1. januara usmrtio najmanje 40 ljudi, otvorena je krivična istraga, saopštilo je tužilaštvo švajcarskog kantona Vale. U saopštenju se navodi da je istraga otvorena zbog sumnje da su menadžeri bara počinili ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara
Otvorena krivična istraga protiv dva menadžera bara u Kran Montani u kojem je poginulo 40 ljudi

Radio 021 pre 13 minuta
Krivična istraga protiv dva menadžera bara u Kran-Montani zbog požara u kojem je poginulo 40 ljudi

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Srpski privrednik iz Švajcarske o požaru u baru: Nestali Stefan je heroj, spasavao je decu iz zapaljene diskoteke

Newsmax Balkans pre 57 minuta
„Nestali srpski mladić je heroj, spasavao povređene u diskoteci“: Biznismen iz Srbije otkriva nepoznate detalje o tragediji u…

Nova pre 2 sata
"Srbin koji je nestao posle požara u Švajcarskoj je heroj" Srpski privrednik iz Kran-Montane: "Spašavao je decu, nadam se da…

Blic pre 2 sata
"Stefan je postupio kao pravi heroj": Srpski privrednik iz Kran-Montane o tragediji u Švajcarskoj

NIN pre 2 sata
"Herojski je ušao i počeo da izvlači decu iz zapaljenog bara! Zaglavio se unutra..." Privrednik opisao neverovatan gest…

Kurir pre 2 sata
Otvorena krivična istraga protiv dva menadžera bara gde je u požaru poginulo 40 ljudi

RTV pre 42 minuta