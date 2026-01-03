Identifikovane prve žrtve požara u Švajcarskoj, vlasnik diskoteke od ranije poznat francuskoj policiji

Policija je identifikovala četiri osobe koji su poginule u požaru u noćnom klubu u švajcarskom skijalištu u novogodišnjoj noći. Kako su ranije rekli zvaničnici, identifikacija poginulih je "apsolutni prioritet". Mediji prenose da su vlasnici diskoteke od ranije poznati francuskoj policiji.

Otvorena krivična istraga protiv dva menadžera bara gde je u požaru poginulo 40 ljudi Protiv dva menadžera bara "La Konstelasion" u Kran Montani, u kojem je požar tokom dočeka nove godine 1. januara usmrtio najmanje 40 ljudi, otvorena je krivična istraga, saopštilo je tužilaštvo švajcarskog kantona Vale. U saopštenju se navodi da je istraga otvorena zbog sumnje da su menadžeri bara počinili ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara