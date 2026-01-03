Identifikovane četiri žrtve nesreće u Švajcarskoj; Vlasnik kluba odranije poznat francuskim vlastima

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
Identifikovane četiri žrtve nesreće u Švajcarskoj; Vlasnik kluba odranije poznat francuskim vlastima

KRAN MONTANA - Švajcarska policija saopštila je da je identifikovala četiri žrtve nesreće koja se dogodila u švajcarskom mestu Kran Montani kada je u požaru stradalo 40, a povređeno 119 osoba.

Prve četiri žrtve su identifikovane kao dve Švajcarkinje starosti 21 i 16 godina i dva Švajcarca starosti 18 i 16 godina, preneo je Skaj njuz. Njihova tela su vraćena porodicama, saopštila je švajcarska policija. Više detalja, uključujuci njihova imena, još nije objavljeno. Kako je navedeno, rad na identifikaciji preostalih žrtava se nastavlja. Nesreća se dogodila tokom novogodišnje proslave u baru "Konstelasion", kada je izbio požar, za koji se za sada
