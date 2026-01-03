Tramp: SAD neće napasti Kubu i neće stacionirati trupe u Venecueli ako Rodrigez bude sarađivala

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp: SAD neće napasti Kubu i neće stacionirati trupe u Venecueli ako Rodrigez bude sarađivala

VAŠINGTON - Američke trupe neće biti stacionirane u Venecueli sve dok potpredsednica te zemlje Delsi Rodrigez bude sarađivala, izjavio je danas predsednik SAD Donald Tramp dodajući da SAD ne planiraju vojne akcije protiv Kube, jer će Kuba "pasti sama od sebe".

U intervjuu za Njujork post, na pitanje da li će američke trupe biti na terenu i pomagati u upravljanju zemljom, što je Tramp ranije najavio, američki predsednik odgovorio je odrično. "Ne, ako Madurova potpredsednica, ako Rodrigez bude radila ono što tražimo, to neće biti potrebno", rekao je Tramp dodajući da je američka vojska spremna za drugi talas koji bi, po njegovim rečima, bio "mnogo veći od prvog". Američki predsednik je rekao i da su s Rodrigez više puta
Ključne reči

KubaNjujorkVašingtonVenecuelaDonald Tramp

