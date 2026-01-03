GAĆINOVIĆ UPALIO MAŠINU! FK Novi Pazar započeo pripreme za prolećni deo sezone pretraganaslovnaSocial3. januar 2026.GAĆINOVIĆ UPALIO MAŠINU! FK Novi Pazar započeo pripreme za prolećni deo sezoneNOVI PAZAR – Nakon dvanaestodnevne zimske pauze, fudbaleri Novog Pazara okupili su se danas na Atletskom stadionu, čime su zvanično otpočele pripreme za prolećni deo sezone 2025/26. Šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović izvršio je prozivku igrača, nakon čega je odrađen i