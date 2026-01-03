Banda i Falkone "ukrali" bod iz Torina, opušteni Dejvid tragičar Juventusa!

Sportske.net pre 51 minuta  |  Sportske.net
Fudbaleri Juvenusta i Lećea remizirali su, 1:1, u meču 18. kola italijanske Serije A.

Juventus je gubio posle prvog poluvremena, ali je imao savršenu priliku da preokrene. Nju je upropastio napadač "stare dame" Džonatan Dejvid, koji je katastrofalno izveo penal i dozovolio golmanu gostiju Vladmiru Falkone da mu ga odbrani i, zajedno sa strelce vodećeg pogotka Lamekom Bandom, bude heroj Lećea večeras. "Stara dama" je tako sa 33 osvojena boda ostala peta na tabeli, dok je Leće 16. i i ima 17 poena. Bio je Juventus mnogo bolji tim u prvom poluvremenu,
