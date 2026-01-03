Terzić potvrdio, Zvezdino nesuđeno pojačanje otišlo u Bragu za duplo manju platu!

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net, Sportal.blic.rs
Terzić potvrdio, Zvezdino nesuđeno pojačanje otišlo u Bragu za duplo manju platu!

Crvena zvezda je počela pripreme za drugi deo sezone pod vođstvom novog trenera Dejana Stankovića, a generalni direktor Zvezdan Terzić je pred igrače postavio ultimativni zahtev za osvajanjem titule prvaka.

Imao je Terzić tokom pauze i dovopljno vremena da napiše i jedan autorski tekst za '' Sportal'', gde je otkrio jedan zanimljiv detalj, vezano za dešavanja u letnjem prelaznom roku pre početka sezone, kada Zvezda nije uspela da angažuje željeno pojačanje iz inostranstva, iako mu je nudila duplo veću platu od portugalske Brage. Na kraju je on ipak izabrao Bragu, a iako Terzić nije pomenuo konkretno ime, najverovatnije je mislio na defanzivnog vezistu Florijana
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Više od kluba – više od navijača: Delije neizostavne čak i na početku priprema!

Više od kluba – više od navijača: Delije neizostavne čak i na početku priprema!

Hot sport pre 3 sata
Dejan Stanković stao pred navijače, pa zagrmeo: Odmah se vidi kome je najviše stalo

Dejan Stanković stao pred navijače, pa zagrmeo: Odmah se vidi kome je najviše stalo

Mondo pre 3 sata
(VIDEO) Delije bakljadom i pesmom dočekale Stankovića

(VIDEO) Delije bakljadom i pesmom dočekale Stankovića

Sport klub pre 3 sata
Zvezda objavila snimak Delija na treningu: Vođa održao govor igračima ispred svlačionice, pa poveo pesmu

Zvezda objavila snimak Delija na treningu: Vođa održao govor igračima ispred svlačionice, pa poveo pesmu

Telegraf pre 2 sata
Pazarci "upalili motore", žele da ostanu u vrhu

Pazarci "upalili motore", žele da ostanu u vrhu

Sportske.net pre 4 sati
Delije "upale" na prozivku igrača Zvezde, pa objavile snimak i poslale poruku

Delije "upale" na prozivku igrača Zvezde, pa objavile snimak i poslale poruku

Telegraf pre 4 sati
Zvezdan Terzić potvrdio da je jedan transfer pri završetku, a da se radi i na povratku fudbalera u Zvezdu

Zvezdan Terzić potvrdio da je jedan transfer pri završetku, a da se radi i na povratku fudbalera u Zvezdu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaZvezdan Terzić

Sport, najnovije vesti »

Srbija izbegla debakl u Trebinju

Srbija izbegla debakl u Trebinju

Danas pre 55 minuta
Kalatesove trojke obeležile novu pobedu Partizana u ABA ligi

Kalatesove trojke obeležile novu pobedu Partizana u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Preminuo Dimitar Penev

Preminuo Dimitar Penev

Danas pre 2 sata
Janakopulos „osuo paljbu“ po igračima posle poraza od Olimpijakosa: „Znam ko je pio alkohol, koliko je pio i kada je pio“…

Janakopulos „osuo paljbu“ po igračima posle poraza od Olimpijakosa: „Znam ko je pio alkohol, koliko je pio i kada je pio“

Danas pre 3 sata
Italijani tvrde da je Vlahović doneo odluku o Juventusu

Italijani tvrde da je Vlahović doneo odluku o Juventusu

Danas pre 4 sati