"Čekićari" završili dobar posao: Pablo Felipe potpisao ugovor sa Vest Hemom

Dosadašnji fudbaler Žil Visentea Brazilac Pablo Felipe potpisao je ugovor sa Vest Hemom do juna 2030. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, saopštio je večeras londonski klub.

Brazilski fudbaler igra na poziciji napadača. Pablo Felipe (22) je ove sezone odigrao 14 utakmica za Žil Visente i postigao je 10 golova. "Veoma sam srećan. Daću sve od sebe za ovaj klub. Navijači zaista vole igrače koji se bore za grb, mogu da obećam da ću da ostavim svaku kap znoja na terenu za ovaj klub. Želim da pošaljem snažnu poruku da sam došao da dokažem da vredim. Mlad sam igrač, ali znam da u ovom klubu moram da dam sve od sebe", rekao je Pablo