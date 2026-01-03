Do Božića više snega pašće u gradovima na severu Srbije, na planinama na jugu kiša: Evo gde preti ledena kiša

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Do Božića više snega pašće u gradovima na severu Srbije, na planinama na jugu kiša: Evo gde preti ledena kiša

Srbija će do Božića v remenski biti veoma podeljena.

Očekuje se snažan uticaj ciklona, a iznad našeg područja očekuje se ''sukob'' veoma hladne vazdušne mase sa severa i tople sa juga. Pogranični deo ''sukoba'' ovih vazdušnih masa biće centralna Srbija. Ciklon će severnoj polovini Srbiji donositi severna strujanja i sneg, a južnoj polovini Srbiju južna strujanja i kišu. I dok će na severu i zapadu Srbije sneg padati u najnižim delovima i u gradovima, pa i u Beogradu, kiša će padati i na višim planinama južne,
