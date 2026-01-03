Novi petogodišnji plan Kine prilika za prijateljsku Srbiju: Kineski ambasador najavio još bližu saradnju

Ambasador Kine Li Ming ocenio je da su Srbija i Kina ostvarile značajan napredak u 2025. i naglasio da će u 2026. kinesko-srpsko prijateljstvo doneti još više rezultata, projekata i investicija, posebno kroz realizaciju novog petogodišnjeg plana Kine koji donosi nove prilike za prijateljsku zemlju Srbiju. "Smatram da u 2026. godini možemo očekivati nove projekte i nove kineske investicije u Srbiji", rekao je Li Ming u intervjuu za Tanjug. Kina i Srbija su, istakao