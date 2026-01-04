Vučić: Dolazi do velikih promena po pitanju energetske bezbednosti; 88 dana ni kap nafte nismo dobili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

"Pričali smo danas o energetskoj bezbednosti i tu dolazi do velikih promena u svetu. Donald Tramp je sasvim javno osnovao Organizaciju za dominaciju SAD u sferi energetike u svetu i ona radi pri Beloj kući", kazao je predsednik Srbije. Kako kaže, Amerika će dati sve od sebe da isteraju konkurente zemlje, pre svega Kinu i Rusiju, ali i zemlje u svim delovima sveta, pa tako i Srbiju. "U Americi je uvek postojala želja da iskoriste opadajuću evropsku moć kako bi oni