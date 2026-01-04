Ljajić (SDPS): „Američki napad na Venecuelu je kraj međunarodnog poretka kakav poznajemo“

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić ocenio je danas da američki vojni napad na Venecuelu i hapšenje njenog predsednika Nikolasa Madura predstavlja opasan presedan i simboličan kraj međunarodnog poretka kakav smo poznavali od završetka Drugog svetskog rata.

Ljajić je u saopštenju ocenio da ako je do sada i postojala dilema oko odnosa sile i prava u međunarodnim odnosima, ona je tom akcijom definitivno razrešena u korist gole vojne moći.

"Bez obzira na autoritarni karakter režima u Venecueli, činjenicu da je Nikolas Maduro ostao na vlasti kroz izbore čija je legitimnost široko osporavana, kao i dugogodišnje gušenje opozicije, slobodnih medija i osnovnih ljudskih prava, vojni napad na jednu suverenu državu i hapšenje njenog predsednika predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i napad na same temelje međunarodnog sistema", naveo je on.

Prema njegovim rečima, za sva nepočinstva koja je Maduro učinio prema sopstvenim građanima, treba mu suditi ili u Venecueli ili pred nekim Međunarodnim sudom, dok je sve drugo gola sila i čisti voluntarizam.

U tom smislu, kako je ocenio, postaje gotovo sporedno da li se ta intervencija pravda "borbom protiv droge", "zaštitom demokratije" ili borbom za prirodne resurse, a ono što ostaje kao trajna posledica jeste poništavanje normi, pravila i principa na kojima je svet, sa svim manama, funkcionisao od 1945. godine.

"Iskustva iz američke invazije na Irak, čije su posledice i danas vidljive, očigledno nisu poslužila kao pouka. Paradoksalno, predsednik koji se javno hvalio da je za kratko vreme zaustavio više ratova, sada i sam poseže za oružanom silom, dodatno produbljujući globalnu nestabilnost. Najopasnije od svega jeste činjenica da niko ne može sa sigurnošću tvrditi da će se ovaj sukob ovde i završiti", kazao je on.

Lider SDPS smatra da se svedoči očiglednom uvodu u novu podelu interesnih sfera između velikih vojnih, ekonomskih i političkih sila, dodajući da se svet sve otvorenije kreće ka modelu "ko je jači - taj i odlučuje", čime se lokalnim i regionalnim autokratama širom sveta šalje opasan signal da se sporovi mogu rešavati silom, bez posledica.

Male države i narodi, prema njegovim rečima, u takvom poretku postaju puki objekti međunarodnih odnosa, prepušteni milosti i nemilosti jačih suseda.

"Umesto što se zadovoljava šturim i često nedelotvornim saopštenjima u kojima se formalno poziva na mir i uzdržanost, Evropska unija mora igrati znatno aktivniju političku i diplomatsku ulogu. Bez obzira na sve svoje mane i unutrašnje protivrečnosti, EU je i dalje jedini veći globalni prostor zasnovan na principima demokratije, vladavine prava i institucionalne kontrole moći, i kao takva ima posebnu odgovornost da te vrednosti aktivno brani i van sopstvenih granica", kazao je Ljajić.

Ocenio je da to mora biti poslednji alarm za okupljanje svih progresivnih, demokratskih i mirovnih snaga u Evropi i svetu, kako bi se sprečilo dalje klizanje ka globalnom haosu.

"Srbija je mala zemlja i mora se ponašati u skladu sa svojom realnom snagom i interesima, ali upravo zato ima dodatnu obavezu da na svim međunarodnim forumima dosledno insistira na poštovanju međunarodnog prava, suvereniteta država i principa multilateralizma - jer je to jedina zaštita koju male države uopšte imaju", naveo je Ljajić.