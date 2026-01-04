Pronađeno telo srpskog državljanina koji je radio kao čuvar u švajcarskom baru

Beta pre 1 sat

Kantonalna policija Valea u Švajcarskoj saopštila je danas da je među identifikovanim telima još 16 žrtava požara u baru Konstelasion (Constellation) u Kran-Montani u novogodišnjoj noći i dvojni državljanin Švajcarske i Srbije, koji je radio kao obezbeđenje u baru, preneo je portal Index.hr.

Među novim indentifikovan su četiri devojčice iz Švajcarske starosti 14, 15 i 18 godina i šestoro švajcarskih muškaraca starosti od 16 do 31 godine. Među njima je dvojni državljanin Švajcarske i Srbije Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u baru.

Tu vest je potvrdila i porodica Ivanović koja je prethodno poslala švajcarskim vlastima njegov uzorak DNK.

Švajcarka je nastavila istragu i identifikaciju žrtava požara koji je opustošio bar Konstelasion (Constellation) u Kran-Montani u novogodišnjoj noći, kada je stradalo najmanje 40 ljudi i povređeno 119.

Državno tužilaštvo pokrenulo je krivičnu istragu protiv dva upravnika objekta zbog sumnje na ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata.

Do sada su tela 24 žrtve, uglavnom mladih ljudi, identifikovana i predata njihovim porodicama.

