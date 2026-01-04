(Foto) Kamion za čišćenje snega sleteo s puta! Stvaraju se zastoji u ovom delu Beograda

Ekipe za čišćenje snega aktivno rade, ali saobraćaj i dalje teče otežano Vozačima se preporučuje opreznost i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima Sneg od jutros ne prestaje da pada u Beogradu, a ekipe zadužene za čišćenje snega odmah su izašle na teren.

Međutim, i pored njihovih napora, saobraćaj je širom grada otežan, dok je jedno vozilo za čišćenje snega završilo kraj puta. Kamion koji je bio zadužen za čišćenje snega sleteo je sa puta pre sketanja za Barajevo, što je izazvalo značajnu gužvu na toj deonici puta, prenosi stranica moj_beograd. Saobraćaj se odvija usporeno. Vozačima se savetuju da budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu. U našem odvojenom tekstu pogledajte koji delovi su najkrtičniji zbog