(Foto, video) "Golfom" sleteo niz strminu od 40 metara! Teška nesreća u Rakovici: Vatrogasci spasioci izvukli vozača iz smrskanog automobila, završio u šiblju

Vatrogasci spasioci su brzo reagovali i izvukli povređenog iz vozila Povređeni vozač je predat timu Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Ulici Pavla Vujevića u Rakovici, kada je muškarac upravljajući vozilom marke "golf" sleteo niz strminu dugu 40 metara, nezvanično saznaje "Blic".

U akciji spašavanja učestvovali su vatrogasci spasioci, koji su povređenog vozača izvukli iz smrskanog automobila. Teška nesreća dogodila se večeras oko 18:30 časova u Rakovici kada je, prema prvim nezvaničnim informacijama, vozač "golfa" izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa glavnog puta niz strminu dugu 40 metara. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spasilaca, vozač je izvučen iz smrskanog automobila i predat timu Hitne pomoći.