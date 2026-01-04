(Foto, video) "Izgoreo mu i veći deo lica" Blic u selu odakle je Srbin koji je povređen u požaru u Švajcarskoj, meštani uznemireni: Otkriveni potresni detalji

Prva operacija je uspešno prošla, a naredna je zakazana za ponedeljak Meštani iz sela odakle je mladić, duboko su uznemireni zbog nesreće i pružaju podršku porodici povređenog Mladić P.

J, poreklom iz Srbije, povređen je u stravičnom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj. Tom prilikom poginulo je najmanje 40 ljudi, a preko 115 zadobilo je povrede. Njegova rođaka za "Blic" je otkrila u kakvom stanju se sada nalazi P.J. koji je za dlaku izbegao smrt! Ekipa "Blica" jutros je posetila selo kod Ljiga, odakle je povređeni mladić, gde smo zatekli vidno potresene meštane, koji su još u šoku zbog vesti