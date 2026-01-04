Ko je Madurova "tigrica" koja ga je zamenila nakon hapšenja? Delsi Rodrigez položila zakletvu, pa se obratila građanima: "On je jedini predsednik!"

Blic pre 10 sati
Ko je Madurova "tigrica" koja ga je zamenila nakon hapšenja? Delsi Rodrigez položila zakletvu, pa se obratila građanima: "On…

Rodrigez je izrazila spremnost za saradnju sa Trampovom vladom u skladu sa zakonima Delsi je poznata po dugogodišnjem političkom angažmanu Tokom današnje konferencije za medije, Donald Tramp je izjavio da je Nikolas Maduro zamenjen svojom potpredsednicom, Delsi Rodrigez.

On je naveo da je ona "položila zakletvu" posle Madurovog hapšenja. Vlada Venecuele nije potvrdila da je Rodrigez položila zakletvu, dok je agencija Rojters, pozivajući se na anonimne izvore, prenela da se ona nalazi u Rusiji — što su ruski državni mediji demantovali. Rodrigez je danas izjavila je da "Vlada Venecuele ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores". - Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i Silija
Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

RojtersVenecuelaRusijaDonald TrampNikolas Maduro

Delsi Rodrigez privremeno preuzela dužnost predsednika Venecuele

Venecuela gori, Tramp pretnjama doliva ulje na vatru. Ovo je njegov detaljan plan za vođenje zemlje: Madurova "tigrica" ne predaje tron, a lidera SAD zanima samo jedno

Masovni napad dronovima na Ukrajinu tokom noći! Veliki broj mrtvih i ranjenih, među njima i deca!

Uživo Maduro u zatvoru visokog stepena bezbednosti; Preuzeto predsedništvo Venecuele

Venecuelanski sud naložio Delsi Rodrigez da privremeno preuzme predsedništvo

