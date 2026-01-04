Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara: "Trčao je da svakome pomogne"

Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara…
Kolega Stefana Ivanovića je ranije ispričao da je slučajno poslat bar Stefan ima dvojno državljanstvo, a godinama je živeo u Švajcarskoj Prijatelj Stefana Ivanovića (31), mladića iz okoline Ljiga, koji je jedna od žrtava strašnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj, kaže da je njegov drug otišao onako kako je i živeo - pomažući drugima. - Stefan je uvek bio takav, stavljao je sve ispred sebe, trčao je svakome da pomogne, da se nađe...tako je i stradao, spasao je ne
