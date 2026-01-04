Venecuela gori! Proglašeno vanredno stanje, ima mrtvih u napadu američkih snaga: Otkriveno ko vodi zemlju nakon Madura, izvoz nafte paralizovan

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez tvrdi da Venecuela ostaje suverena i otvorena za dijalog sa SAD u skladu sa međunarodnim pravom Tramp nije objasnio detalje svog plana upravljanja Venecuelom, ali je rekao da će na tome raditi Rubio i Hegset Snažne eksplozije odjeknule u glavnom gradu Venecuele u noći između petka i subote.

Ljudi su u panici izlazili na ulice, a nakon nekoliko sati predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je naredio napad na ovu državu, kao i da je njen lider Nikolas Maduro, zajedno sa svojom suprugom, izveden iz države i zarobljen. Nakon nekoliko sati od napada, Tramp je održao konferenciju za medije gde je istakao da će "SAD voditi Venecuelu dok se ne dogodi prava tranzicija", kao i da "ovakav napad nije viđen od Drugog svetskog rata". Šta se desilo u Venecueli: