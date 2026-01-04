Vlasnik bara smrti bio makro! Isplivavaju šokantni detalji o čoveku koji je držao klub u Švajcarskoj u kom je izgorelo 40 ljudi: poznat policiji u 3 zemlje!

Blic pre 14 minuta
Vlasnik bara u Švajcarskoj, Žak Moreti, ima kriminalnu prošlost uključujući prevare i otmicu Sumnja se da je požar izazvan zbog prskalica u šampanjcu koje su zapalile plafon Vlasnik bara u Švajcarskoj, u skijalištu Kran-Montana, u kojem je u požaru poginulo 40 ljudi, a 119 povređeno, ranije je proveo vreme u zatvoru zbog "prevare, otmice i protivpravnog lišenja slobode", a bio je i poznat kao makro, otkriveno je danas. Francuski državljanin Žak Moreti, u šezdesetim
Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

NIN pre 2 sata
"Brate moj, počivaj u miru": Prijatelji se potresnim porukama opraštaju od tragično stradalog Stefana Ivanovića

Mondo pre 2 sata
"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj…

Blic pre 3 sata
Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara…

Blic pre 3 sata
Mladić iz Makedonije pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj. Stiven se danima vodio kao nestao, potvrđene najgore vesti

Blic pre 3 sata
Tuga! Prijatelji se opraštaju od tragično stradalog Srbina u Švajcarskoj: "Tvoj herojski čin koštao te je života..."

Kurir pre 3 sata
Održan minut tišine za stradalog Stefana u požaru u "baru smrti": "Znamo da je otišao kao heroj"

Mondo pre 2 sata
