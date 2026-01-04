Vlasnik bara smrti bio makro! Isplivavaju šokantni detalji o čoveku koji je držao klub u Švajcarskoj u kom je izgorelo 40 ljudi: poznat policiji u 3 zemlje!

Vlasnik bara u Švajcarskoj, Žak Moreti, ima kriminalnu prošlost uključujući prevare i otmicu Sumnja se da je požar izazvan zbog prskalica u šampanjcu koje su zapalile plafon Vlasnik bara u Švajcarskoj, u skijalištu Kran-Montana, u kojem je u požaru poginulo 40 ljudi, a 119 povređeno, ranije je proveo vreme u zatvoru zbog "prevare, otmice i protivpravnog lišenja slobode", a bio je i poznat kao makro, otkriveno je danas. Francuski državljanin Žak Moreti, u šezdesetim