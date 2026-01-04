Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i invaziju na Panamu

Lideri Demokratske stranke optužili su danas čelnike administracije predsednika Donalda Trampa da su lagali Kongres u poverljivim brifinzima o Venecueli, navodeći da su državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset rekli članovima Kongresa da promena režima nije cilj, prenosi CNN.

Članica Senata za spoljne odnose Žan Šahin upozorila je da Kongres nije bio upoznat sa bilo kakvom „dugoročnom strategijom“ o Venecueli i istakla da ih je administracija „konstantno obmanjivala“. Senator Endi Kim je naveo da su „sekretari Rubio i Hegset pre nekoliko nedelja pogledali svakog senatora u oči i rekli da se ne radi na promeni režima“. „Tada im nisam verovao, a sada vidimo da su očigledno lagali Kongres“, dodao je. Poslanik Džejson Krou, demokrata u