Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i invaziju na Panamu

Danas pre 26 minuta  |  FoNet
Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i…

Lideri Demokratske stranke optužili su danas čelnike administracije predsednika Donalda Trampa da su lagali Kongres u poverljivim brifinzima o Venecueli, navodeći da su državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset rekli članovima Kongresa da promena režima nije cilj, prenosi CNN.

Članica Senata za spoljne odnose Žan Šahin upozorila je da Kongres nije bio upoznat sa bilo kakvom „dugoročnom strategijom“ o Venecueli i istakla da ih je administracija „konstantno obmanjivala“. Senator Endi Kim je naveo da su „sekretari Rubio i Hegset pre nekoliko nedelja pogledali svakog senatora u oči i rekli da se ne radi na promeni režima“. „Tada im nisam verovao, a sada vidimo da su očigledno lagali Kongres“, dodao je. Poslanik Džejson Krou, demokrata u
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Pravda pre 1 sat
"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"…

"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"

Blic pre 1 sat
U ponedeljak u 16 časova: Zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Venecueli

U ponedeljak u 16 časova: Zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Venecueli

Kurir pre 56 minuta
Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (VIDEO)

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Sve američke intervencije u Latinskoj Americi od Hladnog rata

Sve američke intervencije u Latinskoj Americi od Hladnog rata

Danas pre 1 sat
Maduro poziva kukavice da ga pokupe, a onda se pojavljuje orao i napad na zemlju! Tramp objavio snimak, Amerikanci šokirani…

Maduro poziva kukavice da ga pokupe, a onda se pojavljuje orao i napad na zemlju! Tramp objavio snimak, Amerikanci šokirani: "On se bukvalno podsmeva"

Blic pre 2 sata
Građani širom SAD izašli na ulice protestujući protiv vojne operacije u Venecueli

Građani širom SAD izašli na ulice protestujući protiv vojne operacije u Venecueli

Danas pre 2 sata

Ključne reči

Demokratska strankaVenecuelaPanamaKongresCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i…

Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i invaziju na Panamu

Danas pre 26 minuta
Japan prijavio moguće novo lansiranje rakete od strane Severne Koreje

Japan prijavio moguće novo lansiranje rakete od strane Severne Koreje

Politika pre 26 minuta
Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Pravda pre 1 sat
"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"…

"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"

Blic pre 1 sat
(Foto) "Za*ebavaj se, pa ćeš videti!" Šokantna objava Bele kuće o hapšenju Nikolasa Madura

(Foto) "Za*ebavaj se, pa ćeš videti!" Šokantna objava Bele kuće o hapšenju Nikolasa Madura

Blic pre 56 minuta