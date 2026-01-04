Ispred Doma narodne skupštine uklonjene novogodišnje kućice, saobraćaj i dalje nije pušten

Ispred Doma Narodne skupštine, na Trgu Nikole Pašića od jutros nema novogodišnjih kućica koje su tu postavljene uoči praznika umesto šatorskog naselja, u kojem su mesecima boravile pristalice vlasti.

Na prostoru ispred parlamenta nema više šatora, drvenih kućica, niti drugih montažnih objekata. Saboraćaj u tom delu grada i dalje ne funkcioniše, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete "božićnom selu" 1. januara najavio da će Trg za saobraćaj biti otvoren u ponedeljak. Fonet/Milica Vučković U Pionirskom parku, kroz koji građani i dalje ne mogu da prolaze, još ima šatora. U tom parku pristalice vlasti su u martu prošle godine formirale šatorsko