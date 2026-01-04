uživo Maduro u pritvoru u bruklinu Tramp zapretio Madurovoj nasledinici, a onda se okrenuo ka Danskoj (foto/video)

Sjedinjene Američke Države izvele su vazdušne i specijalne operacije u Venecueli, tokom kojih je uhapšen predsednik te zemlje, Nikolas Maduro, zajedno sa suprugom Silijom Flores.

Par je prebačen u vojnu bazu Nacionalne garde Stjuart u Njujorku, dok je protiv Madura podignuta optužnica za trgovinu drogom i oružjem u saveznoj državi Njujork. Predsednik SAD Donald Trump izjavio je da će Amerika "upravljati" Venecuelom "dok se ne omogući bezbedna, odgovorna i pravična tranzicija vlasti". Dok potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez na državnoj televiziji tvrdi da je Maduro i dalje jedini legitimni predsednik, vlasti u Karakasu su proglasile