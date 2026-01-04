Sneg otežava saobraćaj u Kragujevcu i okolini, udes kod Ravnog gaja, zimske službe JKP Šumadija na terenu

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Kako javljaju agencije, na magistralnom putu između Kragujevca i Kraljeva, u mestu Ravni Gaj, došlo je do teškog udesa u kojem je učestvovalo više vozila.

Saobraćaj je usporen. Na putu između Bresnice i Bumbarevog brda zbog zimskih uslova, više kamiona je zaglavljeno, prenosi Blic. Reč je o magistralnim putevima, koje održava Preduzeće za puteve. U isto vreme, zimska služba JKP Šumadija sa 10 ekipa intervenisaće tokom noći i jutra na gradskom i seoskom području, kako bi se obezbedila prohodnost saobraćaja, poručuju iz tog preduzeća.
Ključne reči

ŠumadijaKraljevoSnegKragujevac

