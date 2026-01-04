Težak dan za srpski fudbal: Oglasila se Vojvodina povodom smrti Milorada Kosanovića!

Uvek je postojala specijalna spona između njega i kluba! U 75. godini života, na svoj rođendan – preminuo je Milorad Kosanović, jedan od najpoznatijih i najiskusnijih fudbalskih trenera Srbije.

Uzrok smrti je kraća bolest. Od njega se putem zvaničnog profila oprostila, slobodno možemo reći NJEGOVA Vojvodina: „FK Vojvodina se sa najdubljom tugom oprašta od Kosanovića, čoveka čije ime i delo zauzimaju posebno, neizbrisivo mesto u istoriji našeg kluba i srpskog fudbala uopšte. Kosanović je preminuo baš na svoj 75. rođendan, pošto je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. U tim godinama postao je jedan od omiljenih fudbalera navijača crveno‑belih.