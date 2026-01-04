Težak dan za srpski fudbal: Oglasila se Vojvodina povodom smrti Milorada Kosanovića!

Hot sport pre 29 minuta
Težak dan za srpski fudbal: Oglasila se Vojvodina povodom smrti Milorada Kosanovića!

Uvek je postojala specijalna spona između njega i kluba! U 75. godini života, na svoj rođendan – preminuo je Milorad Kosanović, jedan od najpoznatijih i najiskusnijih fudbalskih trenera Srbije.

Uzrok smrti je kraća bolest. Od njega se putem zvaničnog profila oprostila, slobodno možemo reći NJEGOVA Vojvodina: „FK Vojvodina se sa najdubljom tugom oprašta od Kosanovića, čoveka čije ime i delo zauzimaju posebno, neizbrisivo mesto u istoriji našeg kluba i srpskog fudbala uopšte. Kosanović je preminuo baš na svoj 75. rođendan, pošto je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. U tim godinama postao je jedan od omiljenih fudbalera navijača crveno‑belih.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Preminuo trener Milorad Kosanović, FK Vojvodina se oprostila od nekadašnjeg fudbalera

Preminuo trener Milorad Kosanović, FK Vojvodina se oprostila od nekadašnjeg fudbalera

RTV pre 34 minuta
Preminuo Milorad Kosanović

Preminuo Milorad Kosanović

Gradski portal 018 pre 19 minuta
Šokiran je: Nenad Milijaš u neverici nakon smrti Milorada Kosanovića!

Šokiran je: Nenad Milijaš u neverici nakon smrti Milorada Kosanovića!

Hot sport pre 9 minuta
"Onda sam čuo da mi neko sprema saobraćajku, pa sam odlučio da odem" Sukob Kosanovića i Savićevića koji je potresao region…

"Onda sam čuo da mi neko sprema saobraćajku, pa sam odlučio da odem" Sukob Kosanovića i Savićevića koji je potresao region! Haos je nastao zbog otkaza...

Kurir pre 34 minuta
Preminuo Milorad Kosanović

Preminuo Milorad Kosanović

Serbian News Media pre 19 minuta
Vojvodina se oprostila od Kosanovića, ovo saopštenje kida dušu: "Vizionar u selektovanju talenata, graditelj dugoročnih…

Vojvodina se oprostila od Kosanovića, ovo saopštenje kida dušu: "Vizionar u selektovanju talenata, graditelj dugoročnih strategija i čovek koji..."

Kurir pre 24 minuta
Preminuo Milorad Kosanović: Otišao u večnost na svoj rođendan

Preminuo Milorad Kosanović: Otišao u večnost na svoj rođendan

Mondo pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalVojvodinaFK Vojvodina

Sport, najnovije vesti »

Zašto je Željko Obradović zapravo napustio Partizan? Izvršni direktor Borda trenera Evrolige za Danas o ostavci trofejnog…

Zašto je Željko Obradović zapravo napustio Partizan? Izvršni direktor Borda trenera Evrolige za Danas o ostavci trofejnog trenera

Danas pre 24 minuta
Preminuo trener Milorad Kosanović, FK Vojvodina se oprostila od nekadašnjeg fudbalera

Preminuo trener Milorad Kosanović, FK Vojvodina se oprostila od nekadašnjeg fudbalera

RTV pre 34 minuta
Rosenior o Čelsiju: ''Morao bih da budem vanzemaljac da to ne znam''

Rosenior o Čelsiju: ''Morao bih da budem vanzemaljac da to ne znam''

Sportske.net pre 4 minuta
Preminuo Milorad Kosanović

Preminuo Milorad Kosanović

Gradski portal 018 pre 19 minuta
Težak dan za srpski fudbal: Oglasila se Vojvodina povodom smrti Milorada Kosanovića!

Težak dan za srpski fudbal: Oglasila se Vojvodina povodom smrti Milorada Kosanovića!

Hot sport pre 29 minuta