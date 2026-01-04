Akcija "Petarda": Policija Crne Gore prevetivno oduzela 88.600 komada pirotehničkih sredstava

Policija Crne Gore saopštila je da je tokom posebne akcije "Petarda" oduzela 88.600 komada pirotehničkih sredstava i istakla da je cilj te akcije prevencija teških posledica po život i zdravlje građana, dece i životinja koje može izazvati nedozvoljeno i neodgovorno rukovanje pirotehničkim sredstvima.

Policajci su od početka sprovođenja te akcije 15. decembra do danas našli i oduzeli 88.095 petardi, 158 raketa za vatromet i 350 prskalica. Policija je ova pirotehnička sredstva oduzela od građana koji su ih ilegalno posedovali u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Ulcinju i Baru. Protiv većine lica koja su, radi nedozvoljene prodaje, posedovala pirotehnička sredstva, podnete su krivične prijave zbog sumnje da su počinila krivično delo
