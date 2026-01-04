Nestali Stefan Ivanović pronađen mrtav: Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru smrti u Švajcarskoj

Kurir pre 28 minuta
Nestali Stefan Ivanović pronađen mrtav: Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru smrti u Švajcarskoj

Stefan Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rođaka za Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak. Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće. - Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.
