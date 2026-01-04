Novi Pazar započeo pripreme, Gaćinović otkrio šta očekuje od nastavka sezone: "Probaćemo da budemo na nivou prošle sezone, mada je to teško izvodljivo!"

"Do kraja meseca napravićemo 28 treninga i odigrati četiri prijateljske utakmice.

Želimo da nastavak prvenstva dočekamo maksimalno spremni i u optimalnim formi. Probaćemo da budemo na nivou prošle sezone, mada je to teško izvodljivo. Napunićemo baterije. Imamo visoke aspiracije", rekao je Gaćinović. Novi Pazar je prvi deo sezone završio na četvrtom mestu Super lige Srbije sa 32 boda, osam manje u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu. Pripremni cirkus u Antaliji počeće 10. i trajaće do 24. januara. Prva kontrola protiv ruskog Ahmata iz Groznog