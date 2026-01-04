Ovaj deo Balkana pogodiće više od metar snega! Ledeni talas juri ka Evropi: Ekstremna hladnoća i obilne snežne padavine narednih 10 dana

U narednim danima Evropu će pogoditi jak hladni talas praćen obilnim snežnim padavinama, a najizraženije vremenske promene očekuju se na Balkanu, Alpima i centralnoj Italiji.

Prema vremenskoj prognozi meteoroloških analitičara, sever Evrope se već suočava sa izuzetno niskim temperaturama — do 20 stepeni Celzijusa ispod proseka za ovo doba godine. Hladna vazdušna masa će se uskoro proširiti na veći deo kontinenta, uključujući Mediteran, Italiju i region Balkana. Tokom narednih 10 dana prognoziraju se obilne snežne padavine. Na određenim lokacijama Balkana moglo bi pasti preko 100 centimetara snega, dok se u Alpima i planinskim