Uživo Kolumbija poslala tenkove na granicu sa Venecuelom! Petro osudio Ameriku, Tramp mu poručio da "čuva leđa"!

Kurir pre 13 minuta
Uživo Kolumbija poslala tenkove na granicu sa Venecuelom! Petro osudio Ameriku, Tramp mu poručio da "čuva leđa"!

Od najnovijeg Hronološki Zatvor Metropoliten u Njujorku, gde je prebačen Maduro, Metropoliten, poznat je po hroničnom manjku osoblja, nasilju među zatvorenicima i nestancima struje.

Kako sve izgleda, pročitajte OVDE. Građanin Venecuele Nikson Rejena otkrio je ekskluzivno za Kurir kakvo je stanje nakon otmice predsednika te zemlje Nikolasa Madura. Predsednik Gustavo Petro poslao vojsku na ključne prelaze sa Venecuelom, dok mu je Tramp savetovao da "čuva leđa". Povodom hvatanja Nikolasa Madura, oglasilo se i ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, koje je podržalo otmicu predsednika Venecuele. Više o tome čitajte OVDE. Upitan da li će
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nikolas Maduro u pritvoru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

Nikolas Maduro u pritvoru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

RTS pre 38 minuta
Da li je Kuba nova američka meta? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem!

Da li je Kuba nova američka meta? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem!

Kurir pre 1 sat
Da li je Karipska zemlja nova američka meta? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem

Da li je Karipska zemlja nova američka meta? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem

Večernje novosti pre 23 minuta
Venecuela gori! Ispred prodavnica dugački redovi, na ulicama oklopna vozila i naoružani civili: Otkriveno ko vodi zemlju nakon…

Venecuela gori! Ispred prodavnica dugački redovi, na ulicama oklopna vozila i naoružani civili: Otkriveno ko vodi zemlju nakon Madura

Blic pre 1 sat
Oko 90 venecuelanskih vojnika povređeno u američkim napadima, prema podacima nevladine organizacije

Oko 90 venecuelanskih vojnika povređeno u američkim napadima, prema podacima nevladine organizacije

Euronews pre 3 sata
​Oko 90 venecuelanskih vojnika povređeno u američkim napadima

​Oko 90 venecuelanskih vojnika povređeno u američkim napadima

Politika pre 2 sata
Novi detalji američkog napada: Oko devedeset ranjenih, helikopter pogođen

Novi detalji američkog napada: Oko devedeset ranjenih, helikopter pogođen

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaVrhovni SudKubaInternetCena nafteMinistarstvo pravdeSeverna KorejaDeripaskaOleg DeripaskaNjujorkMelendezVašingtonVenecuelaInsajderBela kućaRusijakorupcijaKolumbijaCNNhelikopterNova godinaDonald TrampŠpanijaKamala HarisnaftaamerikasadBLOG UŽIVOLav XIVNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Press: Posle Venecuele, mnogi očekuju da će Amerika samo uzeti Grenland - a šta Danska i EU mogu da urade?

Press: Posle Venecuele, mnogi očekuju da će Amerika samo uzeti Grenland - a šta Danska i EU mogu da urade?

N1 Info pre 8 minuta
Rubio: SAD nemaju snage u Venecueli, nećemo dozvoliti da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD

Rubio: SAD nemaju snage u Venecueli, nećemo dozvoliti da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD

RTV pre 3 minuta
Uživo: Maduro u pritvoru u Bruklinu, Kolumbija poslala tenkove na granicu sa Venecuelom, Sančez osudio hapšenje (foto/video)

Uživo: Maduro u pritvoru u Bruklinu, Kolumbija poslala tenkove na granicu sa Venecuelom, Sančez osudio hapšenje (foto/video)

Euronews pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Moguća američka okupacija ili slanje trupa u Venecuelu, u problemu i Kuba: Ne stišava se bura posle hapšenja Madura…

BLOG UŽIVO Moguća američka okupacija ili slanje trupa u Venecuelu, u problemu i Kuba: Ne stišava se bura posle hapšenja Madura

Nova pre 13 minuta
Stefan stradao spasavajući druge ljude u požaru u Švajcarskoj. Oglasio se ambasador Srbije: Četvoro naših državljana prevezeno…

Stefan stradao spasavajući druge ljude u požaru u Švajcarskoj. Oglasio se ambasador Srbije: Četvoro naših državljana prevezeno u Nemačku na lečenje.

Blic pre 13 minuta