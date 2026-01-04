Uživo Kolumbija poslala tenkove na granicu sa Venecuelom! Petro osudio Ameriku, Tramp mu poručio da "čuva leđa"!

Od najnovijeg Hronološki Zatvor Metropoliten u Njujorku, gde je prebačen Maduro, Metropoliten, poznat je po hroničnom manjku osoblja, nasilju među zatvorenicima i nestancima struje.

Kako sve izgleda, pročitajte OVDE. Građanin Venecuele Nikson Rejena otkrio je ekskluzivno za Kurir kakvo je stanje nakon otmice predsednika te zemlje Nikolasa Madura. Predsednik Gustavo Petro poslao vojsku na ključne prelaze sa Venecuelom, dok mu je Tramp savetovao da "čuva leđa". Povodom hvatanja Nikolasa Madura, oglasilo se i ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, koje je podržalo otmicu predsednika Venecuele. Više o tome čitajte OVDE. Upitan da li će