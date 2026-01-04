Nedeljni horoskop: Ovan prati san o uspehu, Bik preispituje odluku u ljubavi, a vi?

Nedeljni horoskop od 5. do 11. januara 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 5. do 11. januara 2026. godine poručuje vam da će zvezde i nebeska kretanja imati mnogo uticaja na vas, i da je važno da slušate svoju intuiciju.

U ljubavi otkrivate novu, avanturističku stranu svoje ličnosti, spremni ste da otvorite novo poglavlje u životu. Jedno prijateljstvo naučiće vas da su sloboda i nezavisnost jednako važni kao zajednički interesi. U poslu ste odlučni da pratite svoj san, iako vam neko govori da to nije dobra ideja. Zdravlje vam je dobro. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak. Ove nedelje, preispitivaćete da li ste doneli ispravnu odluku u ljubavi, i da li zaista želite da