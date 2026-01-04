Uklonjen novogodišnji bazar ispred Skupštine Srbije: Evo kada će saobraćaj ponovo početi da se odvija ovim delom grada

Mondo pre 2 sata  |  Marina Letić
Uklonjen novogodišnji bazar ispred Skupštine Srbije: Evo kada će saobraćaj ponovo početi da se odvija ovim delom grada

Na platou ispred Skupštine Srbije, gde je nekoliko dana bio novogodišnji bazar, danas su uklonjeni šatori.

Montažnih objekata, jelki i dekoracije koji su postavljeni 29. decembra više nema. Trenutno se na platou ispred Narodne Skupštine nalazi mehanizacija i u toku su završni radovi na raščišćavanju. Saobraćaj još ne prolazi ovim delom grada. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je rekao da će se 3. ili 4. januara plato osloboditi i od ponedeljka 5. januara saobraćaj početi ponovo da se odvija, a da će građani ostati još neko vreme samo u malom delu Pionirskog parka.
