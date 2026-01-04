(BLOG) Maduro u pritvoru u Bruklinu: Tramp obećava da će „upravljati“ Venecuelom i preuzeti kontrolu nad naftnim rezervama - brojne reakcije iz Srbije

N1 Info pre 4 minuta
(BLOG) Maduro u pritvoru u Bruklinu: Tramp obećava da će „upravljati" Venecuelom i preuzeti kontrolu nad naftnim rezervama

Zarobljeni venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores dovedeni su u Njujork nakon velike operacije SAD u Venecueli.

On se nalazi u Metropoliten pritvorskom centru u Bruklinu i trebalo bi da se suoči sa optužbama za drogu i oružje pred saveznim sudom na Menhetnu. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će SAD „upravljati zemljom“ dok ne dođe do „razborite tranzicije“. Takođe je rekao da će SAD zapleniti ogromne naftne rezerve Venecuele. Vrhovni sud Venecuele naložio je potpredsednici Delsi Rodrigez da preuzme ovlašćenja i dužnosti vršioca dužnosti predsednika. U međuvremenu,
Vrhovni sud Venecuele naložio potpredsednici Delsi Rodriges da bude v.d. predsednice

Beta pre 9 minuta
Maduro u decembru odbio Trampov ultimatum da ode u Tursku

RTV pre 14 minuta
BLOG UŽIVO Maduro u Njujorku: Sada je u ozloglašenom zatvoru poznatom po slavnim zatvorenicima poput El Čapa i Paf Didija

Nova pre 4 minuta
(FOTO) Zatvor u koji je smešten Maduro preuređen zbog El Čapa - posebno opremljen za visoko rizične pritvorenike

N1 Info pre 4 minuta
Maduro u zatvoru u New Yorku, saveznici i protivnici SAD-a izražavaju zabrinutost zbog vojne akcije

Slobodna Evropa pre 19 minuta
Počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost: Vučić zabrinut zbog Madura, Tramp uhapsio čoveka kojeg je nazivao „velikim…

Nova pre 4 minuta
Vrhovni sud Venecuele naložio potpredsednici Delsi Rodriges da bude v.d. predsednice

Serbian News Media pre 9 minuta
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro: 'Odabrani' kog je svrgnuo Tramp

BBC News pre 34 minuta
Vrhovni sud Venecuele naložio potpredsednici Delsi Rodriges da bude v.d. predsednice

Beta pre 9 minuta
uživo Maduro u pritvoru u bruklinu Objavljeni prvi snimci predsednika Venecuele u zatvoru za visoko rizične optuženke (video)…

Euronews pre 39 minuta
Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Herson porastao na 29

RTV pre 4 minuta
Švajcarska policija identifikovala još 16 žrtava požara u Kran Montani

RTS pre 14 minuta