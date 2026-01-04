(BLOG) Maduro u pritvoru u Bruklinu: Tramp obećava da će „upravljati“ Venecuelom i preuzeti kontrolu nad naftnim rezervama - brojne reakcije iz Srbije

Zarobljeni venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores dovedeni su u Njujork nakon velike operacije SAD u Venecueli.

On se nalazi u Metropoliten pritvorskom centru u Bruklinu i trebalo bi da se suoči sa optužbama za drogu i oružje pred saveznim sudom na Menhetnu. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će SAD „upravljati zemljom“ dok ne dođe do „razborite tranzicije“. Takođe je rekao da će SAD zapleniti ogromne naftne rezerve Venecuele. Vrhovni sud Venecuele naložio je potpredsednici Delsi Rodrigez da preuzme ovlašćenja i dužnosti vršioca dužnosti predsednika. U međuvremenu,