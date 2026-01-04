Usporen saobraćaj na pojedinim deonicama Miloša Velikog zbog snega na kolovozu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Saobraćaj se kreće usporeno na autoputu Miloš Veliki zbog snega na kolovozu.

Od tunela nedaleko od isključenja ka Gornjem Milanovcu, na kolovozu je sneg, pa je formirana veća kolona, uz odstojanje među vozilima. Nešto iza 17 časova na toj deonici, a u suprotnom smeru, primećena su dva "čistača". U blizini Ljiga je nešto bolja situacija na kolovozu. Preporučena brzina kretanja vozila na autoputu je 60 km/h. Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da na kolovozima širom zemlje ima od pet do deset centimetara snega te da se vozačima
Putevi SrbijeSneg

