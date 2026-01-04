Sneg srušio krov privremenog klizališta u Inđiji, nema povređenih

Nedeljnik pre 2 sata
Sneg srušio krov privremenog klizališta u Inđiji, nema povređenih

Šator – platneni krov privremenog klizališta u centru Inđije se danas srušio dok na klizalištu nije bilo dece, preneo je inđijski portal In Medija.

Šator se srušio dok su radnici demontirali konstrukciju da pod težinom mokrog snega ne bi pala na posetioce, piše taj portal. Vršilac dužnosti Sportskog centra Inđija Nikola Došen je rekao za In Medija da su oba klizališta – u Inđiji i Beškoj, danas bila zatvorena zbog lošeg vremena i opasnosti po bezbednost posetilaca i da će tako ostati dok se vreme ne poboljša. Javnom nabavkom za zakup klizališta u Inđiji (ulica Voјvode Stepe kod pošte) i u Beškoj (park Danice
