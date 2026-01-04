Crveni meteo-alarm u ponedeljak u Crnoj Gori: Najavljena obilna kiša uz jak vetar

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Crveni meteo-alarm u ponedeljak u Crnoj Gori: Najavljena obilna kiša uz jak vetar

U Crnoj Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteo-alarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

Crveni meteo-alarm biće na snazi na čitavoj teritoriji Crne Gore. "U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha od dva do 14, a najviša dnevna od pet do 16 stepeni", navedeno je u saopštenju. U Podgorici će biti oblačno i kišovito, uz uslove za povremene
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Glas Zaječara pre 45 minuta
Jaka oluja stiže u srpski komšiluk: Opasan vetar se spaja sa snegom, gore alarmi, sevaće i pljuštaće kiša

Jaka oluja stiže u srpski komšiluk: Opasan vetar se spaja sa snegom, gore alarmi, sevaće i pljuštaće kiša

Blic pre 1 sat
Kolaps zbog snega: U Beogradu haos u saobraćaju, problemi sa strujom u Srbiji, upozorenje na ledenu kišu

Kolaps zbog snega: U Beogradu haos u saobraćaju, problemi sa strujom u Srbiji, upozorenje na ledenu kišu

NIN pre 1 sat
Crnu Goru čeka opasno nevreme: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

Crnu Goru čeka opasno nevreme: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

Večernje novosti pre 1 sat
U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm, najavljena obilna kiša uz jak vetar

U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm, najavljena obilna kiša uz jak vetar

Euronews pre 2 sata
U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm; Najavljena obilna kiša uz jak vetar

U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm; Najavljena obilna kiša uz jak vetar

B92 pre 2 sata
Crnu Goru čeka opasno nevreme: Na snazi crveni meteoalarm

Crnu Goru čeka opasno nevreme: Na snazi crveni meteoalarm

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaSneg

Regioni, najnovije vesti »

APEL MAJKE IZ NIŠA: „Moja Irina je prestala da govori posle 18. meseca!“ Porodici hitno potrebno 3 MILIONA DINARA za lečenje u…

APEL MAJKE IZ NIŠA: „Moja Irina je prestala da govori posle 18. meseca!“ Porodici hitno potrebno 3 MILIONA DINARA za lečenje u Turskoj [VIDEO]

Glas juga pre 45 minuta
Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Glas Zaječara pre 45 minuta
Noćni klub „Tarapana” doček Srpske nove godine White party uz Dj Ducia & Dj Lukovski”

Noćni klub „Tarapana” doček Srpske nove godine White party uz Dj Ducia & Dj Lukovski”

Gradski portal 018 pre 45 minuta
Gradski odbor Pokret za narod i državu u Nišu : Saopštenje za javnost

Gradski odbor Pokret za narod i državu u Nišu : Saopštenje za javnost

Gradski portal 018 pre 15 minuta
Nova otkrića o drevnoj prošlosti na našem tlu

Nova otkrića o drevnoj prošlosti na našem tlu

Politika pre 15 minuta