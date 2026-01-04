Crveni meteo-alarm u ponedeljak u Crnoj Gori: Najavljena obilna kiša uz jak vetar

U Crnoj Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteo-alarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

Crveni meteo-alarm biće na snazi na čitavoj teritoriji Crne Gore. "U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha od dva do 14, a najviša dnevna od pet do 16 stepeni", navedeno je u saopštenju. U Podgorici će biti oblačno i kišovito, uz uslove za povremene