"Samo se ti zavitlavaj": Maduro u čuvanom zatvoru u Bruklinu, Bela kuća objavila poruku sa slikom i video

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga nalaze se u Metropolitanskom pritvorskom centru (Metropolitan Detention Center) u Bruklinu gde čekaju pojavljivanje pred sudom, prema rečima službenika za sprovođenje zakona koji je upoznat sa Madurovom lokacijom.

Par je prevezen iz Venecuele na ratni brod USS Ivo Džima, a potom avionom transportovan u Sjedinjene Američke Države, piše CBS. Status pritvora Madurove supruge i dalje nije poznat. MDC je jedan od retkih pritvorskih centara u SAD sa kapacitetom za optužene sa visokim stepenom bezbednosti. Poznat je po smeštaju drugih poznatih optuženih poput Hoakina "El Čapa" Guzmana, mafijaškog lidera Luiđija Manđonea, repera Šona "Didija" Kombsa i Gislen Maksvel, partnerke