SPC i vernici proslavljaju praznik Oci: Deca vežu očeve, on ih daruje

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju praznik Oci, posvećen očevima.

Ocima se završava ciklus radosnih porodičnih praznika koji najavljuju rođenje sina Božijeg, započet Detincima pre dve sedmice. Kao što su se pre dve nedelje vezivana deca, pre sedam dana majke, sada je red na očeve. Očevi se "dreše" pripremljenim poklonima. Ceo dan provodi se u dobrom raspoloženju i slavlju, uz svečani, obavezno posni ručak. Najveći praznik očeva veoma se poštuje, naročito u seoskim sredinama. Oci podsećaju koliki je blagoslov biti otac, i telesni