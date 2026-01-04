(Video) Sneg u Srbiji: MUP pozvao da se ne kreće na put, mogući problemi na aerodromu, SMS za hitna upozorenja

Newsmax Balkans pre 10 minuta  |  Newsmax Balkans
(Video) Sneg u Srbiji: MUP pozvao da se ne kreće na put, mogući problemi na aerodromu, SMS za hitna upozorenja

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je, na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatila određena područja Srbije i da se očekuju nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje sabraćaja, usled poledice i klizavih kolovoza.

U pitanju su Srem, Beograd, Južni Banat, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Zapadna Srbija, kao i delovi jugozapadne Srbije, objavio je MUP na Instagram nalogu. MUP navodi da je preporuka da građani bez preke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće, a vozačima se savetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu. Takođe, navodi i da su mogući prekidi u snabdevanju električnom energijom.
