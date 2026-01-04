Ambasador o smrti Stefana Ivanovića: Spasio je nekoliko ljudi i, nažalost, u poslednjem naporu nije uspeo da izađe

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da je, nažalost, izvesno da je srpski državljanin Stefan Ivanović nastradao u požaru u diskoteci u Kran-Montani i dodao da je to potvrdila i njegova porodica. "Mi smo to saznali od njegove porodice, ali još uvek nemamo zvaničnu konfimaciju od švajcarske policije.

Njegova porodica je preko DNK analize došla do tog saznanja i sasvim je izvesno da je on, nažalost, preminuo", rekao je Trifunović za Tanjug. Naveo je da je jedan od najčitanijih listova u Švajcarskoj "Blik" preneo da su očevici rekli da je Ivanović izlazio i ulazio u klub, pokušavajući da spasava druge ljude. "Spasio je, izgleda, nekoliko ljudi. Međutim, nažalost, u poslednjem naporu nije uspeo da izađe i preminuo je", kazao je Trifunović. Dodao je da se u početku