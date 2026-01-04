Kolaps zbog snega: U Beogradu haos u saobraćaju, problemi sa strujom u Srbiji, upozorenje na ledenu kišu

NIN pre 2 sata  |  NIN
Kolaps zbog snega: U Beogradu haos u saobraćaju, problemi sa strujom u Srbiji, upozorenje na ledenu kišu

Srbiju je danas zahvatio ledeni talas sa snegom koji od jutros neprestano pada u većem delu zemlje, a očekuje se i do 30 centimetara snežnog pokrivača.

Na snazi je i upozorenje na ledenu kišu u narednim danima, a najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini). Prema navodima RHMZ, padaće vlažan sneg, pa se danas očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i do 30 cm. Sneg koji od jutros pada u Beogradu već je izazvao probleme u gradskom prevozu,
Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Glas Zaječara pre 2 sata

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Glas Zaječara pre 2 sata
Jaka oluja stiže u srpski komšiluk: Opasan vetar se spaja sa snegom, gore alarmi, sevaće i pljuštaće kiša

Blic pre 2 sata

Jaka oluja stiže u srpski komšiluk: Opasan vetar se spaja sa snegom, gore alarmi, sevaće i pljuštaće kiša

Blic pre 2 sata
Crnu Goru čeka opasno nevreme: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

Večernje novosti pre 2 sata

Crnu Goru čeka opasno nevreme: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

Večernje novosti pre 2 sata
Crveni meteo-alarm u ponedeljak u Crnoj Gori: Najavljena obilna kiša uz jak vetar

Newsmax Balkans pre 3 sata

Crveni meteo-alarm u ponedeljak u Crnoj Gori: Najavljena obilna kiša uz jak vetar

Newsmax Balkans pre 3 sata
U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm, najavljena obilna kiša uz jak vetar

Euronews pre 3 sata

U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm, najavljena obilna kiša uz jak vetar

Euronews pre 3 sata
U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm; Najavljena obilna kiša uz jak vetar

B92 pre 4 sati

U Crnoj Gori sutra na snazi crveni meteoalarm; Najavljena obilna kiša uz jak vetar

B92 pre 4 sati
Crnu Goru čeka opasno nevreme: Na snazi crveni meteoalarm

Telegraf pre 4 sati

Crnu Goru čeka opasno nevreme: Na snazi crveni meteoalarm

Telegraf pre 4 sati
ŠumadijaMUPSnegAMSSRHMZVremenska prognoza

Delovi naselja Šarbanovac Timok i Vražogrnac pod vodom dok se vlast javlja sa Fejsbuka

Ist media pre 6 minuta

Delovi naselja Šarbanovac Timok i Vražogrnac pod vodom dok se vlast javlja sa Fejsbuka

Ist media pre 6 minuta
Delovi naselja Šarbanovac Timok i Vražogrncb pod vodom dok se vlast javlja sa Fejsbuka

Ist media pre 11 minuta

Delovi naselja Šarbanovac Timok i Vražogrncb pod vodom dok se vlast javlja sa Fejsbuka

Ist media pre 11 minuta
Poskupljuju i sahrane, komunalne i pijačne usluge u Leskovcu

Jugmedia pre 1 minut

Poskupljuju i sahrane, komunalne i pijačne usluge u Leskovcu

Jugmedia pre 1 minut
Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde je lociran epicentar potresa

Mondo pre 16 minuta

Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde je lociran epicentar potresa

Mondo pre 16 minuta
Božićna poruka iz Laćarka: solidarnost koja spaja ljude

Ozon pre 16 minuta

Božićna poruka iz Laćarka: solidarnost koja spaja ljude

Ozon pre 16 minuta