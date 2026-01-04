Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

NIN pre 3 sata
Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

Državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), koji se vodio kao nestao nakon požara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je porodica.

Prethodno je porodica poslala DNK uzorak, kako bi se utvrdio njegov identitet. Srpski državljanin Stefan Ivanović vodio se kao nestao posle požara. Ambasada Srbije u Švajcarskoj ima potvrdu od porodice, ali ne i zvaničnu potvrdu policije, piše RTS. Prema zvaničnim podacima koje ima ambasada, povređena su četiri državljanina Srbije. Dvojica povređenih prebačena su u Nemačku, dok je jednoj porodici ambasada pružila logističku pomoć, potvrđeno je RTS. Svi pogođeni
