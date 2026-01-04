Autobus s „ćelavim“ letnjim gumama izazvao haos u Ustaničkoj ulici: Izleteo s kolovoza i udario u više parkiranih automobila

Nova pre 18 minuta  |  Autor: Ivan Milićević
Autobus s „ćelavim“ letnjim gumama izazvao haos u Ustaničkoj ulici: Izleteo s kolovoza i udario u više parkiranih automobila…

Na Instagram stranici "moj_beo_grad_" objavljen je snimak, u čijem opisu stoji da je autobus izleteo sa kolovoza na uglu ulica Vojislava Ilića i Glasinačke, u smeru ka Plavom most i udario u parkirana vozila.

Autor snimka je posebnu pažnju obratio na gume autobusa koje su osim što su letnje, doslovno i "ćelave". „Zbog nemogućnosti prolaska Ustaničkom, autobusi su preusmereni na auto-put. Kako navode očevici, autobusi su na letnjim gumama, a vozač – koji je pred penzijom – kaže da na zglobnim (harmonika) autobusima ne smeju naglo da koče, jer u suprotnom srednji deo vozila izbacuje“, navodi se na ovoj Instagram stranici A post shared by MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_)
