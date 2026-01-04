Trenerka u kojoj je Maduro uhapšen postala viralna preko noći: Svi su se odmah zapitali samo jedno

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Trenerka u kojoj je Maduro uhapšen postala viralna preko noći: Svi su se odmah zapitali samo jedno

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen je u jednoj dukserici, koja je u međuvremenu postala viralna.

Nova 2026. godina tek što je počela, a internetom se već proširila fotografija koja će vrlo verovatno obeležiti mesece pred nama – svrgnuti venezuelanski predsednik Nikolas Maduro uhapšen je i snimljen u jednoj trenerci na putu za Njujork. Maduro in the nike tech suit with the 4th zipper . I highly doubt these maga clowns would understand it .! #FreeMaduro pic.twitter.com/5DaFx6YngM — nastyglass (@nastyglass) January 3, 2026 I od tada se svi pitaju samo jedno –
