Fudbaleri Barselone pobedili Espanjol u gradskom derbiju

Srpski golman Marko Dmitrović branio je za Espanjol

Fudbaleri Barselone pobedili su u gostima Espanjol rezultatom 2:0 u gradskom derbiju i meču 18. kola španskog prvenstva. Golove za Barselonu postigli su Dani Olmo u 86. i Robert Levandovski u 90. minutu. Srpski golman Marko Dmitrović branio je za Espanjol. Barselona je vodeća na tabeli španske lige sa 49 bodova, a sledeći meč u prvenstvu igraće u gostima protiv Real Sosijedada. Espanjol se nalazi na petom mestu na tabeli sa 33 boda i u narednom kolu gostovaće
