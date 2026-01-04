Paralizovan izvoz nafte iz Venecuele

Kapetani luka nisu primili zahteve za dozvolu brodovima da isplove, što je zaustavilo trgovinu

Izvoz nafte iz Venecuele, koji je već bio drastično smanjen usled blokade američkog predsednika Donalda Trampa prema sankcionisanim tankerima, danas je potpuno paralizovan. Prema izvorima bliskim operacijama, kapetani luka nisu primili zahteve za dozvolu brodovima da isplove, što je zaustavilo trgovinu, saznaje Rojters. Uprkos prethodnim otpremama ka Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji, nekoliko brodova koji su nedavno utovarili naftu nisu isplovili, dok su neki