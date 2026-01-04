AMSS upozorava: Povećan intenzitet saobraćaja i snežne padavine u planinskim područjima

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
AMSS upozorava: Povećan intenzitet saobraćaja i snežne padavine u planinskim područjima

Saobraćaj u Srbiji biće danas pojačanog intenziteta na prilazima većih gradova i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih mesta, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog najavljenih snežnih padavina vozači i danas treba da budu spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima u planinskim područjima Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prejepolja, Ivanjice i Novog Pazara. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, autobusi čekaju tri sata. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama, kao ni na graničnim prelazima za teretna vozila.
