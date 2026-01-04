Vidikovac na Kablaru najavljen za proleće: Pukotina na steni izaziva zabrinutost

Gradska vlast u Čačku najavljuje da će "turistička atrakcija", vidikovac na Kablaru, biti otvorena na proleće.

Do tada će se, kako navode, vršiti tehnička testiranja tog objekta. Ali, javnost u ovom trenutku najviše zanima koja će institucija potpisati tehnički pregled kojim bi se garantovalo da je ovaj stakleni vidikovac siguran, piše N1. Grad Čačak je morao da ponovi tender za tehnički pregled vidikovca na Kablaru. Lokalni zvaničnici tvrde da je to zbog toga jer "ponuđač nije dostavio ispravnu dokumentaciju". Međutim, postoje saznanja da se na javnu nabavku nije prijavio