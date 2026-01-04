Nikolas Maduro u pritvorskom centru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

Američka vojska zarobila je predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu, odvela ih u SAD, gde će se suočiti sa optužbama za upravljanje narko-kartelom. Tramp je na konferenciji za medije govorio o "neverovatnom podvigu" u Karakasu, u kojem će, kako je najavio, postaviti privremenu upravu. Takođe, obećao je ulazak američkih naftnih kompanija u Venecuelu, uz kontrolu naftne industrije. Konačan cilj je, kako za sada izgleda, učvršćivanje uticaja Vašingtona u "zapadnoj hemisferi", koju Tramp vidi

06:43 Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika Ustavna komora Vrhovnog suda Venecuele naložila je da potpredsednica Delsi Rodriges preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednika države, u odsustvu Nikolasa Madura. U sudskoj odluci navodi se da će Rodriges preuzeti "funkciju predsednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se garantovali administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana Nacije". U odluci se dodaje da će sud