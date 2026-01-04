Nikolas Maduro u pritvoru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

RTS pre 7 minuta
Nikolas Maduro u pritvoru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, koje su američke snage zarobile juče u napadu na tu zemlju, nalaze se u pritvorskom centru u Bruklinu, gde čekaju pojavljivanje pred sudom. Vrhovni sud Venecuele naložio da potpredsedica Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika.

16:01 Si-En-En: Maduro prebačen iz luksuza u zatvor sa "užasnim" uslovima – ko je sve od poznatih u njemu Predsednik Venecuele Nikolas Maduro prebačen je iz luksuza i raskoši u kojima je živeo u pritvorski centar Metropoliten (Metropolitan Detention Center) u Njujorku, u uslove koji su opisani kao "užasni", prenosi Si-En-En. Kako navodi TV mreža, MDC je poznat po hroničnom manjku osoblja, nasilju među zatvorenicima i nestancima struje. U ovoj ustanovi, koja je
